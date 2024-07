Cina: Cina e Russia rafforzano la cooperazione nella SCO

7 Luglio 2024_ Cina e Russia mantengono posizioni di vertice nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) mentre lavorano per rafforzare la loro influenza in Asia Centrale. Durante il vertice della SCO tenutosi a Mosca, i leader di entrambe le nazioni hanno concordato di mettere da parte le loro rivalità per concentrarsi sui benefici reciproci e sulla stabilità regionale. Il vertice ha sottolineato l'importanza della collaborazione in settori come la sicurezza, lo sviluppo economico e i progetti infrastrutturali. Entrambi i paesi si sono impegnati a costruire un quadro che supporti la crescita e la stabilità della regione, nonostante la loro storica competizione per l'influenza. Lo riporta il Sunday Morning Post. La SCO è un'organizzazione intergovernativa fondata nel 2001 per promuovere la cooperazione politica, economica e di sicurezza tra i suoi membri.