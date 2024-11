Cina: Collaborazione tra associazioni di pelle per un futuro sostenibile con l'Italia

12 Novembre 2024_ Il 8 novembre 2024, a Pechino, si è tenuto un incontro tra la China Leather Association e l'Italian (China) Leather Industry Association, volto a rafforzare la cooperazione nel settore della pelle. Durante l'incontro, i rappresentanti hanno discusso opportunità di collaborazione per migliorare la competitività del settore cinese, in particolare attraverso il supporto tecnologico e l'innovazione proveniente dall'Italia. L'evento ha evidenziato l'importanza di unire le forze per affrontare le sfide del mercato europeo e promuovere i prodotti cinesi di alta qualità. La notizia è stata riportata da chinaleather.org, sottolineando l'importanza della sinergia tra i due Paesi nel settore della pelle. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso un futuro di cooperazione e sviluppo sostenibile tra Cina e Italia.