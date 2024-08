Cina: Collaborazione tra aziende cinesi e italiane per la produzione di turbine eoliche in Italia

10 Agosto 2024_ Il gruppo cinese Mingyang Smart Energy ha firmato un memorandum d'intesa con la società italiana Toto e la sua controllata Renexia per creare una nuova azienda in Italia dedicata alla produzione di turbine eoliche. Questo accordo, che coinvolge anche il Ministero della Produzione Italiana, mira a rafforzare la catena di approvvigionamento locale e a sviluppare tecnologie verdi strategiche, come l'energia eolica galleggiante. Il progetto prevede un investimento di circa 500 milioni di euro e la creazione di 1100 posti di lavoro, posizionando l'Italia come un potenziale centro per l'energia eolica nel Mediterraneo. La notizia è stata riportata dal quotidiano italiano La Repubblica e sottolinea l'importanza della cooperazione tra Cina e Italia nel settore delle energie rinnovabili.