Cina: Collaborazione tra il marchio di moda 'Tre Capre' e la designer italiana Sabina Fragata

21 Agosto 2024_ Il marchio cinese di alta moda 'Tre Capre' ha annunciato una collaborazione con l'ex designer di Prada, Sabina Fragata, per lanciare una nuova collezione di cappotti in cashmere. Questa partnership, che segna un importante traguardo per il brand, mira a fondere l'estetica occidentale con la tradizione culturale cinese, ispirandosi al fiore di crataegus, simbolo di bellezza e grazia nella cultura cinese. Fragata, con una carriera che include esperienze presso marchi di lusso come Valentino e Versace, porterà la sua esperienza e il suo stile distintivo in questa nuova collezione. La notizia è stata riportata da jiemian.com, evidenziando l'importanza di questa sinergia tra moda cinese e design italiano. La collezione sarà presentata a metà settembre, promettendo di suscitare grande interesse nel panorama della moda internazionale.