Cina: Collaborazione tra Italia e Cina per la protezione dei patrimoni culturali

21 Luglio 2024_ La continua cooperazione tra Italia e Cina per proteggere e promuovere i patrimoni culturali mondiali rafforza la comprensione reciproca e favorisce l'apprendimento tra civiltà. L'Italia e la Cina detengono attualmente il maggior numero di siti del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Heleni Porfyriou, ex ricercatrice senior presso l'Istituto di Scienze del Patrimonio del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione. Roberto Ciarla, archeologo dell'Associazione Internazionale per gli Studi Mediterranei e Orientali in Italia, ha evidenziato i benefici per i visitatori globali e per il personale di gestione e ricerca. Lo riporta news.cn. La collaborazione include anche la partecipazione di siti come l'Asse Centrale di Pechino e la Via Appia Romana alla Convenzione del Patrimonio Mondiale 2024.