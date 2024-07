Cina: Collaborazione tra Jingdezhen e Firenze per un progetto culturale

11 Luglio 2024_ Jingdezhen, nota come la capitale mondiale della porcellana, ha ospitato una cerimonia di firma per una collaborazione strategica con...

11 Luglio 2024_ Jingdezhen, nota come la capitale mondiale della porcellana, ha ospitato una cerimonia di firma per una collaborazione strategica con JII-XIA e ENJOY SCENT. L'evento ha visto la partecipazione di Sileno Cheloni, il capo profumiere italiano di ENJOY SCENT, che ha introdotto il progetto di fusione tra fragranze e porcellane. Cheloni creerà una fragranza unica per Jingdezhen, denominata 'Changnan', che rappresenta un incontro tra estetica e cultura. La collaborazione mira a rafforzare i legami culturali tra Jingdezhen e Firenze, città storicamente legate dal commercio di ceramiche e spezie. Lo riporta cenr.com.cn. Il progetto prevede anche l'apertura di un nuovo spazio artistico a Jingdezhen, che integrerà arte e profumi per celebrare la poesia della vita quotidiana.