Cina: Collaborazione tra PVSTAR e Episol Tech Engineering per progetti fotovoltaici in Italia

12 Settembre 2024_ La compagnia cinese PVSTAR, parte del gruppo Chint, ha avviato un progetto di energia solare residenziale in collaborazione con l'italiana Episol Tech Engineering srl, fornendo soluzioni fotovoltaiche a 19 famiglie in Italia. Questo progetto rappresenta il primo passo di PVSTAR nel mercato italiano, contribuendo alla crescita del settore delle energie rinnovabili in Europa. L'Italia, con una domanda crescente di energia solare, ha visto un incremento del 110% nell'installazione di impianti fotovoltaici nel 2023, secondo l'associazione Italia Solare. La notizia è stata riportata da huarenjie.com, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nel settore delle energie rinnovabili. Questo progetto non solo rafforza i legami tra Cina e Italia, ma rappresenta anche un modello per lo sviluppo sostenibile in Europa.