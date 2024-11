Cina: Conclusa con successo la settima edizione della Fiera Internazionale di Importazione di Shanghai

10 Novembre 2024_ La settima edizione della Fiera Internazionale di Importazione di Shanghai si è conclusa con grande successo, registrando un valore di transazioni previste di 800,1 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Circa 3.500 espositori e 780 gruppi di acquisto hanno partecipato all'evento, dimostrando l'attrattiva del mercato cinese. Durante la fiera, sono stati presentati oltre 400 nuovi prodotti e tecnologie, evidenziando l'impegno della Cina verso l'apertura e la cooperazione globale. La notizia è riportata da news.cn. La fiera ha rappresentato un'importante piattaforma per le aziende internazionali, favorendo investimenti e scambi commerciali in un contesto di crescente globalizzazione.