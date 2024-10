Cina: Conclusione delle trattative per la Versione 3.0 dell'Area di Libero Scambio con l'ASEAN

11 Ottobre 2024_ La Cina e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) hanno annunciato giovedì la conclusione sostanziale delle negoziazioni per la Versione 3.0 dell'Area di Libero Scambio. Durante il 27° Summit Cina-ASEAN, il Premier Li Qiang ha sottolineato l'importanza di questo risultato per rafforzare l'integrazione economica e la cooperazione pragmatica tra le due regioni. Le parti hanno convenuto che i progressi ottenuti dimostrano il loro impegno a mantenere un ambiente commerciale basato su regole, nonostante le sfide internazionali. La notizia è stata riportata dal China Daily. Questo accordo rappresenta un passo significativo per le due aree, che insieme contano oltre 2 miliardi di abitanti, nel costruire mercati di dimensioni straordinarie.