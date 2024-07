Cina: Concluso il progetto europeo 'Top Tales' con focus su prodotti italiani

8 Luglio 2024_ Si è concluso il progetto europeo 'Top Tales: a piece of Europe on your table', mirato ai mercati di Stati Uniti e Cina. Il progetto...

8 Luglio 2024_ Si è concluso il progetto europeo 'Top Tales: a piece of Europe on your table', mirato ai mercati di Stati Uniti e Cina. Il progetto ha promosso prodotti italiani come i vini Barolo e Barbaresco DOCG, il formaggio Fontina DOP e il riso Baraggia DOP. Tra le attività principali, la partecipazione a eventi come Vinitaly in Cina e Fancy Food negli Stati Uniti, con un notevole impatto mediatico. In Cina, il progetto ha raggiunto un pubblico di 380 milioni di persone e ha attirato oltre 5.500 fan sui social media. Lo riporta gzw.net. L'iniziativa, sostenuta dall'Unione Europea, ha visto anche la realizzazione di masterclass e visite a pascoli di montagna per scoprire la Fontina DOP.