30 Agosto 2024_ Si è conclusa a Pechino la Conferenza sullo Sviluppo delle Intelligenze dei Cinesi all'Estero, che ha riunito partecipanti da 36 paesi per discutere di innovazione industriale e cooperazione. Tra i relatori, un educatore di origine cinese residente a Milano ha sottolineato l'interesse crescente degli italiani per la cultura cinese e la qualità dei prodotti cinesi, ora percepiti come simbolo di alta qualità. La conferenza ha offerto un'importante piattaforma per il dialogo tra Cina ed Europa, con focus su energie rinnovabili e innovazione tecnologica. La notizia è stata riportata da xinouzhou.com, evidenziando l'importanza della cooperazione culturale e commerciale tra i due paesi. L'evento ha incluso 16 attività, creando opportunità per future collaborazioni tra Cina e Italia.