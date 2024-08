Cina: C.P. Company apre il suo primo negozio a Shanghai, segnando il ritorno del marchio italiano nel mercato cinese

09 Agosto 2024_ C.P. Company, noto marchio italiano di abbigliamento sportivo, ha inaugurato il suo primo negozio in Cina a Shanghai, all'interno del centro commerciale Rueyoh. Questa apertura rappresenta un importante traguardo per il brand, che mira a rafforzare la sua presenza nel mercato cinese dopo una precedente chiusura. Il negozio, che si estende su quasi 100 metri quadrati, offre un'esperienza di shopping immersiva, con un design che unisce minimalismo e modernità, e presenta una vasta gamma di prodotti, tra cui l'iconica Goggle Jacket. La notizia è riportata da winshang.com. C.P. Company prevede di espandere ulteriormente la sua rete in città chiave come Pechino e Shenzhen, dimostrando la sua fiducia nel potenziale del mercato cinese.