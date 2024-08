Cina: Cresce il mercato dei viaggi pet-friendly grazie ai proprietari di animali domestici

23 Agosto 2024_ Il mercato dei viaggi pet-friendly in Cina sta vivendo una crescita significativa, con previsioni che indicano un valore di 50 miliardi di yuan ($7,7 miliardi) entro il 2025. Sempre più proprietari di animali domestici sono disposti a spendere di più per viaggiare con i loro amici a quattro zampe, spingendo le agenzie turistiche a offrire servizi dedicati. Diverse strutture ricettive e compagnie aeree, come China Southern Airlines, stanno introducendo opzioni per accogliere gli animali domestici, mentre nuove app e polizze assicurative per viaggi con animali stanno emergendo sul mercato. La fonte di queste informazioni è China Daily. Questo trend riflette un cambiamento culturale in Cina, dove gli animali domestici sono sempre più considerati membri della famiglia.