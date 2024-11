Cina: Cresce il numero di residenti che fanno shopping di carne oltre confine

03 Novembre 2024_ Un numero crescente di residenti cinesi sta attraversando il confine per acquistare carne, attratti dai prezzi più competitivi e dalla qualità dei prodotti disponibili. Questa tendenza è particolarmente evidente nelle province confinanti, dove i consumatori cercano di risparmiare e accedere a varietà di carne che non sono facilmente reperibili in Cina. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, preoccupate per l'impatto economico e le implicazioni sanitarie di questo fenomeno. La notizia è stata riportata dal Sunday Morning Post. Le province cinesi interessate includono quelle limitrofe a Hong Kong e Macao, dove i prezzi della carne possono essere significativamente più bassi rispetto a quelli del mercato interno.