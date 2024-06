Cina: Cresce il turismo estivo verso l'Italia e altri paesi europei

27 Giugno 2024_ Con l'inizio delle vacanze estive, il turismo in Cina ha registrato una crescita significativa, sia a livello nazionale che internazionale. Secondo un rapporto di Ctrip, le prenotazioni per viaggi verso l'Europa, inclusa l'Italia, sono aumentate dell'80% rispetto all'anno precedente. L'Italia, insieme a Francia e Germania, ha visto un incremento del 150% nelle prenotazioni di turisti cinesi grazie alla possibilità di ingresso senza visto. Le città cinesi di Shanghai, Pechino e Guangzhou sono tra le destinazioni più popolari per i turisti internazionali. Lo riporta il sito 100ec.cn. Questo trend è alimentato anche da eventi sportivi come le Olimpiadi di Parigi e il Campionato Europeo di calcio, che hanno stimolato l'interesse per i viaggi in Europa.