Cina: Cresce il turismo grazie alle nuove politiche di esenzione dal visto

5 Luglio 2024_ Il turismo in Cina sta vivendo una ripresa significativa grazie alle nuove politiche di esenzione dal visto, che hanno attirato un numero crescente di visitatori stranieri. Dal 1° luglio, cittadini di Nuova Zelanda, Australia e Polonia possono entrare in Cina senza visto per soggiorni fino a 15 giorni. Queste misure si aggiungono alle esenzioni già in vigore per altri paesi europei e asiatici, contribuendo a un aumento del 266,1% degli ingressi senza visto nel primo trimestre del 2024 rispetto all'anno precedente. Secondo news.cn, l'adozione di queste politiche ha reso più agevole l'ingresso per i turisti, come testimoniato da Junho Koh, un giovane coreano che ha visitato la Cina utilizzando la politica di transito senza visto di 144 ore. L'incremento del turismo è visto come un passo importante per la ripresa del settore turistico cinese, che continua a migliorare le infrastrutture e i servizi per i visitatori internazionali.