26 Agosto 2024_ Il turismo in Cina sta vivendo una ripresa significativa, con oltre 17 milioni di visitatori stranieri nei primi sette mesi del 2024, grazie all'espansione del programma di esenzione dal visto di 144 ore. I turisti di ritorno, come i polacchi e i francesi, apprezzano la facilità di accesso e la varietà di esperienze offerte, dalle meraviglie naturali alla tecnologia avanzata. Le nuove politiche hanno reso più semplice per i visitatori esplorare il paese, con un aumento del 129,9% rispetto all'anno precedente. La fonte di queste informazioni è news.cn, che evidenzia come le recenti innovazioni nei servizi turistici stiano migliorando l'esperienza dei viaggiatori. Le città cinesi, come Shanghai e Wuhan, stanno diventando sempre più popolari tra i turisti, grazie anche a servizi moderni e attrazioni uniche.