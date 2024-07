Cina: Cresce il turismo verso l'Italia grazie ai pagamenti con UnionPay

25 Luglio 2024_ Il turismo tra Cina e Europa sta vivendo una ripresa, con un aumento significativo dei visitatori cinesi in Italia durante l'estate. I turisti possono ora utilizzare le carte UnionPay per pagamenti diretti nella metropolitana di Roma, semplificando le loro esperienze di viaggio. UnionPay ha ampliato la sua rete di accettazione in Europa, consentendo l'uso delle carte in oltre l'80% dei commercianti, inclusi i principali punti di interesse in Italia. Questa iniziativa non solo facilita i pagamenti, ma promuove anche il turismo e gli scambi culturali tra Cina e Italia, come riportato da sdchina.com. L'adozione di soluzioni di pagamento moderne rappresenta un passo importante per attrarre più visitatori cinesi, contribuendo così alla crescita economica delle destinazioni italiane.