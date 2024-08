Cina: Cresce l'attenzione per la salute mentale dei giovani

05 Agosto 2024_ In Cina, l'attenzione verso la salute mentale dei giovani sta aumentando, con nuove linee guida emesse dal Ministero dell'Istruzione. Queste linee guida mirano a fornire servizi di supporto psicologico nelle scuole, enfatizzando l'importanza dell'intervento precoce e della collaborazione tra scuole, genitori e professionisti della salute mentale. Zhang Haimei, madre di un ragazzo con problemi di salute mentale, ha trovato aiuto attraverso i servizi di consulenza scolastica, che hanno anche migliorato la sua comprensione della condizione del figlio. La crescente consapevolezza e il supporto per la salute mentale giovanile sono diventati temi cruciali in Cina, come riportato da China Daily. Le nuove iniziative mirano a garantire che i giovani ricevano il supporto necessario per affrontare le sfide legate alla loro salute mentale.