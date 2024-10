Cina: Cresce l'entusiasmo dei turisti cinesi per i viaggi all'estero durante le festività nazionali

02 Ottobre 2024_ I turisti cinesi mostrano un crescente entusiasmo per i viaggi all'estero, con un picco previsto durante le festività nazionali di quest'anno. Le prenotazioni per il periodo festivo sono già raddoppiate rispetto all'anno scorso, grazie anche all'Iniziativa Belt and Road e agli accordi di libero scambio. Le destinazioni più popolari includono Giappone, Corea del Sud e Thailandia, con un aumento del 70% nelle domande di visto per viaggi all'estero. La fonte di queste informazioni è China Daily. Inoltre, il costo medio dei voli verso le destinazioni internazionali è aumentato del 20% rispetto all'anno precedente, evidenziando l'interesse crescente per il turismo outbound.