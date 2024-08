Cina: Cresce l'interesse dei turisti cinesi per l'Italia durante la Golden Week

27 Agosto 2024_ Airbnb Cina ha rivelato un notevole aumento dell'interesse dei viaggiatori cinesi per l'Italia, che si è posizionata al secondo posto tra le mete più cercate per la Golden Week. Le città italiane di Roma, Firenze e Milano sono al centro dell'attenzione, con una serie di eventi culturali in programma per ottobre, tra cui mostre d'arte e festival musicali. Inoltre, la stagione autunnale offre l'opportunità di visitare le cantine italiane, dove i turisti possono gustare vini pregiati e piatti tipici. La fonte di questa notizia è itechbyte.cn. Questo trend evidenzia come l'Italia continui a essere una meta ambita per i viaggiatori cinesi, attratti dalla sua ricca cultura e tradizione gastronomica.