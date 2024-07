Cina: Cresce l'interesse dei turisti italiani per la cultura cinese

14 Luglio 2024_ Il numero di turisti stranieri in Cina è in forte aumento, con un incremento del 152,7% nel primo semestre del 2024 rispetto all'anno...

14 Luglio 2024_ Il numero di turisti stranieri in Cina è in forte aumento, con un incremento del 152,7% nel primo semestre del 2024 rispetto all'anno precedente. Tra questi, molti italiani sono attratti dalla ricca cultura e dalle tradizioni locali. Enrico Ladrizzani, un operatore turistico italiano, ha sottolineato l'interesse dei turisti italiani per i siti storici e i musei cinesi. La politica di esenzione dal visto per i cittadini italiani, introdotta nel dicembre 2023, ha facilitato ulteriormente i viaggi. Lo riporta chinadaily.com.cn. Questa tendenza riflette un crescente scambio culturale tra Italia e Cina, con un numero sempre maggiore di italiani che scelgono la Cina come destinazione turistica.