19 Ottobre 2024_ L'interesse per il turismo in Cina è in forte aumento, con oltre 5,7 milioni di visitatori stranieri registrati nei primi sette mesi del 2024, segnando un incremento del 403% rispetto all'anno precedente. I turisti sono attratti dalla ricca cultura cinese, visitando luoghi storici come la Grande Muraglia e il Museo dei Guerrieri di Terracotta. Le esperienze culturali e i servizi turistici ottimizzati hanno reso la Cina una meta ambita, con molti visitatori che pianificano ritorni. La fonte di queste informazioni è huanqiu.com. Le statistiche mostrano che oltre il 60% dei turisti stranieri considera l'esperienza culturale come il principale motivo per visitare la Cina.