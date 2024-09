Cina: Cresce l'interesse per i marchi cinesi al Salone dell'Auto di Torino

14 Settembre 2024_ Il Salone dell'Auto di Torino 2024 è iniziato venerdì nella città italiana di Torino, attirando l'attenzione sui marchi automobilistici cinesi. Andrea Levy, presidente del Salone, ha sottolineato come i veicoli cinesi esposti evidenzino tecnologia avanzata e standard di qualità, elementi chiave per attrarre i consumatori italiani. Durante l'evento, che si svolge in diverse piazze del centro città, marchi come Dongfeng, BYD e Chery hanno presentato i loro ultimi modelli, con particolare interesse per il modello Yangwang di BYD. La notizia è riportata da en.people.cn. Il Salone, che torna dopo cinque anni di sospensione, prevede oltre 500.000 visitatori e rappresenta un'importante opportunità di collaborazione tra Italia e Cina nel settore automobilistico.