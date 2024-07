Cina: Cresce l'interesse per l'Italia tra i turisti cinesi

9 Luglio 2024_ Le principali agenzie di viaggio e piattaforme online cinesi segnalano un aumento delle prenotazioni per destinazioni a lungo raggio come Italia, Francia e Regno Unito. Eventi sportivi come le Olimpiadi di Parigi e l'Europeo di calcio hanno contribuito a incrementare il flusso turistico verso l'Europa. In particolare, le prenotazioni per l'Italia sono in forte crescita, grazie anche all'apertura di nuove rotte aeree dirette. Parallelamente, il turismo in entrata in Cina sta vivendo un boom, con un aumento significativo di visitatori da paesi come Italia, Francia e Germania, facilitato da politiche di esenzione dal visto. Lo riporta sdchina.com. L'aeroporto di Shenzhen ha registrato un notevole incremento nel numero di turisti stranieri, con un aumento del 292% per i visitatori provenienti da paesi con esenzione dal visto.