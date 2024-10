Cina: Crescita del mercato sanitario e opportunità per l'industria italiana

19 Ottobre 2024_ La Cina sta assistendo a una rapida espansione del suo mercato sanitario, previsto crescere da 900 miliardi di dollari nel 2019 a 2,3 trilioni entro il 2030. Questo sviluppo offre opportunità significative per le aziende italiane, con l'Italia che è già il primo partner commerciale dell'UE per i prodotti farmaceutici cinesi. Nel 2023, il valore del commercio farmaceutico tra Italia e Cina ha raggiunto 5,2 miliardi di euro, evidenziando un aumento notevole rispetto agli anni precedenti. Le aziende italiane, come Diasorin e Bracco, stanno già investendo in Cina, contribuendo a rafforzare i legami commerciali tra i due Paesi, come riportato da globaltimes.cn. La crescente domanda di servizi sanitari in Cina rappresenta un'opportunità imperdibile per l'industria italiana, che conta oltre 4.400 aziende attive nel settore.