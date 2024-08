23 Agosto 2024_ La Cina ha registrato un significativo aumento nella produzione di energia da fonti rinnovabili, con un incremento che nel primo semestre di quest'anno ha eguagliato l'intera produzione di energia del Regno Unito nello stesso periodo dell'anno precedente. Questo sviluppo è visto come una delle maggiori speranze per evitare una catastrofe climatica a livello globale. La Cina, che ha costruito la più grande e completa catena industriale di energie rinnovabili al mondo, fornisce il 70% dei pannelli fotovoltaici e il 60% delle attrezzature per l'energia eolica a livello globale. La notizia è riportata da 81.cn, evidenziando l'impatto positivo dei progetti di energia pulita cinesi, in particolare in Africa, dove contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali.