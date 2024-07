Cina: Crescita economica e sfide future

5 Luglio 2024_ La Cina ha registrato una crescita economica superiore alle aspettative nei primi cinque mesi del 2024, dimostrando una forte dinamica di crescita. Con l'avvicinarsi della terza sessione plenaria del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, prevista per luglio, si attendono sviluppi che potrebbero rimodellare ulteriormente l'economia e il mercato azionario cinese. Nonostante le sfide e le incertezze, gli economisti e gli investitori principali delle istituzioni finanziarie condividono le loro prospettive sul futuro economico della Cina. Hong Hao, capo economista del GROW Investment Group, ha discusso l'influenza delle politiche economiche e delle tensioni commerciali globali in un'intervista esclusiva con SFC Markets and Finance. Lo riporta 21jingji.com. Hong Hao ha sottolineato l'importanza di consolidare le fondamenta economiche della Cina per garantire una crescita sostenibile.