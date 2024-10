Cina: Crescita economica sorprendente nel terzo trimestre

19 Ottobre 2024_ La Cina ha registrato una crescita economica del 4,6% nel terzo trimestre del 2024, superando le aspettative e rafforzando la fiducia nel raggiungimento dell'obiettivo di crescita annuale. Gli analisti prevedono che l'emissione di obbligazioni governative e l'iniezione di liquidità possano stimolare ulteriormente la crescita nei prossimi mesi. Nonostante i segnali positivi, rimane una certa preoccupazione per la fiducia dei consumatori, che continua a essere debole. Le autorità cinesi hanno annunciato misure per sostenere l'economia, inclusi tagli ai requisiti di riserva per le banche. La notizia è stata riportata da China Daily. La crescita del PIL cinese è stata sostenuta da un aumento della produzione industriale e delle vendite al dettaglio, mentre il governo si prepara a implementare ulteriori politiche di stimolo per affrontare le sfide economiche a medio termine.