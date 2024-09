Cina: Crescita esponenziale delle esportazioni di elettrodomestici verso l'Europa

09 Settembre 2024_ Le esportazioni di elettrodomestici cinesi hanno raggiunto un valore di 4091,9 miliardi di yuan nei primi sette mesi del 2024, con un incremento del 18,1% rispetto all'anno precedente. Tra i marchi di spicco, Haier, che ha acquisito l'italiana Candy, ha visto una crescita significativa nel mercato europeo, diventando un leader nel segmento degli elettrodomestici di alta gamma. La partecipazione di Haier all'IFA 2024 di Berlino ha messo in evidenza la sua strategia di innovazione e branding, con prodotti come lavatrici e frigoriferi che hanno ottenuto un'ottima accoglienza. La notizia è riportata da mp.ofweek.com. Questo successo sottolinea l'importanza della qualità e dell'innovazione nel panorama competitivo globale, con Haier che continua a espandere la sua influenza anche in Italia e in altri mercati europei.