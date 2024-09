Cina: Crescita esponenziale delle esportazioni di formaggi italiani verso i mercati non europei

03 Settembre 2024_ Nei primi sei mesi del 2024, le esportazioni di formaggi italiani verso i paesi non UE hanno registrato un incremento a doppia cifra, superando le 93.000 tonnellate e generando un fatturato di 844 milioni di euro. L'Associazione Italiana Latte e Derivati (Assolatte) ha confermato che l'Italia è leader in Europa per le esportazioni di formaggi, con gli Stati Uniti, la Svizzera e la Cina tra i principali mercati di destinazione. I formaggi più richiesti includono il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano e la Mozzarella, simboli della tradizione casearia italiana. Questo successo è attribuito a investimenti strategici nel settore e alla crescente domanda di prodotti di alta qualità. La notizia è stata riportata da oushinet.com, evidenziando l'importanza del formaggio italiano nei mercati globali e la sua crescente popolarità anche in paesi con tradizioni casearie consolidate.