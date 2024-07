Cina: Crescita stabile dei prezzi al consumo e riduzione del calo dei prezzi alla produzione

10 Luglio 2024_ La Cina ha registrato una crescita stabile dei prezzi al consumo e una significativa riduzione del calo dei prezzi alla produzione a giugno, grazie al miglioramento del sentiment dei consumatori che ha continuato a stimolare la domanda interna. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,2% su base annua, mantenendo una traiettoria di crescita per cinque mesi consecutivi. I prezzi dei beni non alimentari sono aumentati dello 0,8% a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia e del turismo, mentre i prezzi alimentari sono diminuiti del 2,1%, con un'eccezione per la carne di maiale che è aumentata del 18,1%. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) è diminuito dello 0,8% su base annua, segnando un miglioramento rispetto ai mesi precedenti. Lo riporta Shanghai Daily. Gli analisti prevedono che la domanda interna continuerà a migliorare nella seconda metà dell'anno, sostenuta da politiche di supporto economico.