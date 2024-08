Cina: Crollo di un ponte in Sichuan provoca la scomparsa di cinque persone

04 Agosto 2024_ Un ponte autostradale che collega le province sudoccidentali di Sichuan e Chongqing è crollato ieri, facendo precipitare tre auto nel fiume sottostante. Cinque persone risultano disperse e si teme per la loro vita, mentre i soccorritori sono attualmente impegnati nelle operazioni di ricerca. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando il ponte, costruito nel 2018, ha ceduto improvvisamente. Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare le cause del crollo, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture nel paese. La notizia è stata riportata dal Sunday Morning Post. Questo evento si inserisce in una serie di fallimenti infrastrutturali recenti in Cina, che ha visto altri crolli di ponti in diverse province.