14 Ottobre 2024_ Danilo Turk, ex presidente della Slovenia, ha lodato i successi della Cina negli ultimi 75 anni, sottolineando il suo ruolo trasformativo a livello globale. In un'intervista con China Daily, Turk ha evidenziato come la Cina sia diventata una potenza economica e tecnologica, contribuendo a sfide globali come il cambiamento climatico e la pace internazionale. Ha descritto la trasformazione della Cina come un 'unico successo storico', che ha permesso al paese di assumere un ruolo costruttivo in questioni globali. Turk ha anche menzionato l'importanza delle relazioni diplomatiche tra Slovenia e Cina, auspicando un ulteriore approfondimento della cooperazione commerciale. La fonte di queste informazioni è China Daily. La Slovenia, membro dell'Unione Europea, ha collaborato con la Cina su questioni di pace e sicurezza, e attualmente è un membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.