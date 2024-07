Cina: Delegazione di Wenzhou promuove il turismo a Venezia e Napoli

2 Luglio 2024_ Una delegazione della città cinese di Wenzhou, guidata dal segretario del distretto Guo Yunqiang, ha visitato Francia e Italia per promuovere il turismo e la cooperazione economica. A Venezia, la delegazione ha organizzato un evento per attrarre investimenti nel settore del turismo ecologico e delle isole. A Napoli, i rappresentanti cinesi hanno incontrato il consigliere comunale Domenico Brescia, che ha espresso interesse per future collaborazioni. La visita ha incluso anche incontri con imprenditori italiani per discutere di progetti comuni nel settore turistico e alimentare. Lo riporta il sito 66wz.com. La delegazione ha inoltre visitato aziende italiane per esplorare opportunità di investimento e scambi culturali.