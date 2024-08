Cina: Delegazione olimpica cinese trionfa a Parigi 2024 con record di medaglie

12 Agosto 2024_ La delegazione olimpica cinese ha ottenuto la sua migliore performance all'estero dal 1984, conquistando un totale di 40 medaglie d'oro, 27 d'argento e 24 di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Con 404 atleti partecipanti a 232 eventi in 30 sport, la Cina ha superato il precedente record di 39 medaglie d'oro ottenute a Londra. Zhou Jinqiang, vice capo della delegazione, ha definito questa performance come un 'breakthrough', evidenziando i progressi in sport tradizionali e in nuove discipline. La Cina ha dimostrato un notevole impegno nella formazione scientifica degli atleti, con 27 medaglie d'oro provenienti da sport come il tuffo e il sollevamento pesi. La notizia è riportata da South China Morning Post. Questo successo riflette anche l'approccio innovativo nella formazione sportiva, che punta a scoprire e sviluppare giovani talenti attraverso programmi personalizzati.