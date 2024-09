Cina: Dialogo sull'arte rinascimentale e la cultura italiana a Shanghai

25 Settembre 2024_ Il 24 settembre 2024 si è concluso a Shanghai il ciclo di eventi "Dialogo tra studiosi di storia dell'arte" dedicato all'arte e alla cultura del Rinascimento. Durante l'anno, esperti internazionali hanno partecipato a conferenze e workshop, approfondendo il legame tra l'arte rinascimentale italiana e lo sviluppo accademico in Cina. Il professor Frank Fehrenbach ha discusso l'importanza degli occhi nei ritratti rinascimentali, sottolineando il contributo di artisti come Leonardo da Vinci. La notizia è stata riportata da thepaper.cn, evidenziando l'interesse crescente per la cultura italiana in Cina e il valore delle collaborazioni internazionali nel campo dell'arte.