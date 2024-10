Cina: DJI fa causa al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per ingiusta esclusione

20 Ottobre 2024_ DJI, il noto produttore cinese di droni, ha intentato una causa contro il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per essere...

20 Ottobre 2024_ DJI, il noto produttore cinese di droni, ha intentato una causa contro il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per essere stato inserito in una lista nera, sostenendo che la decisione sia ingiusta e abbia causato danni finanziari significativi. L'azienda afferma di essere stata colpita da un attacco ingiustificato e che la decisione si basa su motivi 'illegali e fuorvianti'. DJI chiede di annullare la decisione e di essere rimossa dalla lista nera. La controversia solleva interrogativi sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti nel settore tecnologico, in un contesto di crescente tensione commerciale. La notizia è riportata da Sunday Morning Post, evidenziando le sfide legali che le aziende cinesi affrontano nel mercato statunitense.