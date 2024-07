Cina: Dolce & Gabbana espande la sua presenza in Cina nonostante le controversie

18 Luglio 2024_ Dolce & Gabbana, il celebre marchio di moda italiano, continua a espandere la sua presenza in Cina con numerosi punti vendita in...

18 Luglio 2024_ Dolce & Gabbana, il celebre marchio di moda italiano, continua a espandere la sua presenza in Cina con numerosi punti vendita in città come Pechino, Shanghai e Hong Kong. Il brand, fondato nel 1985 a Milano da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, è noto per la sua alta qualità e design elegante. Nonostante le controversie passate, tra cui un incidente nel 2018 che ha suscitato accuse di insulti alla cultura cinese, il marchio mantiene una forte presenza nel mercato cinese. Dolce & Gabbana è apprezzato per i suoi prodotti di lusso, che includono abbigliamento, accessori e profumi. Lo riporta yxlady.com. La continua espansione del marchio in Cina dimostra la resilienza e l'attrattiva del lusso italiano nel mercato globale.