Cina: Dolce & Gabbana presenta la sua collezione al China International Import Expo

11 Novembre 2024_ Il marchio di moda italiano Dolce & Gabbana ha partecipato alla settima edizione del China International Import Expo a Shanghai, dal 5 al 10 novembre 2024, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione culturale e commerciale tra Cina e Italia. Durante l'evento, il brand ha inaugurato il suo primo DG Caffe e ha presentato una serie di esposizioni ispirate alla Sicilia, evidenziando l'importanza della tradizione artigianale italiana. Il CEO Alfonso Dolce ha sottolineato l'impegno del marchio nel condividere la sua visione creativa e nel rafforzare i legami con i consumatori locali. La notizia è stata riportata da youngchina.cn, evidenziando l'interesse crescente per la moda italiana in Cina. L'evento ha incluso anche forum tematici sulla cultura e la moda sostenibile, coinvolgendo esperti e artisti per esplorare nuove opportunità di collaborazione.