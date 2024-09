Cina: Dongfeng Automobile in trattative con il governo italiano per una nuova fabbrica

31 Agosto 2024_ Dongfeng Automobile, un importante produttore di veicoli elettrici cinese, sta negoziando con il governo italiano per stabilire una fabbrica in Italia. Le autorità italiane hanno richiesto che il 45% dei componenti delle auto provenga da fornitori locali e che vengano adottate misure per la sicurezza informatica e la protezione dei dati. Nonostante le preoccupazioni espresse da alcuni dirigenti cinesi riguardo alla competitività del settore automobilistico europeo, Dongfeng continua a espandere la sua presenza nel mercato globale. La notizia è stata riportata da yicai.com, evidenziando l'interesse della Cina per il mercato automobilistico europeo e la crescente collaborazione tra i due Paesi. Questo sviluppo potrebbe rappresentare un'opportunità significativa per l'industria automobilistica italiana, in un momento di transizione verso l'elettrificazione.