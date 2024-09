Cina: Due panda giganti arrivano a Hong Kong Ocean Park per la conservazione

27 Settembre 2024_ Due panda giganti, An An e Ke Ke, sono arrivati giovedì a Hong Kong Ocean Park dalla provincia del Sichuan, portando il numero...

27 Settembre 2024_ Due panda giganti, An An e Ke Ke, sono arrivati giovedì a Hong Kong Ocean Park dalla provincia del Sichuan, portando il numero totale di panda nel parco a quattro. L'arrivo dei nuovi panda, annunciato durante il periodo delle festività nazionali, ha suscitato grande entusiasmo tra i residenti di Hong Kong. I panda, già presenti nel parco, sono stati donati dal governo centrale nel 2007 e ora i nuovi arrivati contribuiranno agli sforzi di conservazione e ricerca della città. Prima di essere presentati al pubblico, i panda saranno sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni per adattarsi al loro nuovo ambiente. La notizia è stata riportata da China Daily. Hong Kong Ocean Park è un famoso parco tematico e centro di conservazione marino, noto per il suo impegno nella protezione della fauna selvatica.