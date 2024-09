Cina: Durante il Festival di Metà Autunno, oltre 6 miliardi di spostamenti previsti nel paese

18 Settembre 2024_ Durante il recente Festival di Metà Autunno, la Cina ha registrato un notevole aumento degli spostamenti, con oltre 6 miliardi di persone che si sono spostate in tutto il paese. Il Ministero dei Trasporti ha riportato che il volume medio giornaliero di viaggi ha superato i 2,05 miliardi, con un incremento del 28,2% rispetto all'anno precedente. Nonostante il periodo festivo, molti lavoratori impegnati in importanti progetti nazionali hanno scelto di rimanere al lavoro, contribuendo allo sviluppo di infrastrutture vitali. La fonte di queste informazioni è cyol.com. Inoltre, il Festival ha visto un'ampia partecipazione ai trasporti ferroviari e aerei, con un aumento significativo del traffico aereo, in particolare negli hub delle grandi città.