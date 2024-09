Cina: Eccesso di laureati industriali mette a rischio le prospettive lavorative

22 Settembre 2024_ Un numero crescente di laureati nel settore industriale in Cina si trova ad affrontare prospettive lavorative incerte a causa di un eccesso di domanda nel mercato del lavoro. Le università continuano a formare un gran numero di studenti in discipline tecniche, ma le opportunità di impiego non riescono a tenere il passo con la domanda. Questo fenomeno ha sollevato preoccupazioni tra i giovani professionisti e le istituzioni educative, che cercano soluzioni per migliorare l'occupabilità dei laureati. La situazione evidenzia la necessità di un allineamento tra l'istruzione superiore e le esigenze del mercato del lavoro cinese, come riportato da Sunday Morning Post. Le autorità stanno considerando riforme per promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità tra i neolaureati, al fine di affrontare questa sfida crescente.