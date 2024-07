Cina: Emergenza alluvione a Huarong, evacuate oltre 5700 persone

6 Luglio 2024_ Il 5 luglio, una grave emergenza alluvionale ha colpito la contea di Huarong, nella provincia di Hunan, causando una breccia di 8 metri di larghezza e 150 metri di lunghezza nella diga del lago Dongting. Le autorità hanno evacuato in sicurezza 5755 persone senza segnalare vittime. Oltre 2100 soccorritori e 160 imbarcazioni sono stati mobilitati per affrontare l'emergenza, con l'uso di tonnellate di sabbia e attrezzature pesanti per tentare di chiudere la breccia. Il presidente Xi Jinping ha dato istruzioni per garantire la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture. Lo riporta thepaper.cn. Le operazioni di soccorso continuano con l'obiettivo di stabilizzare la situazione e prevenire ulteriori danni.