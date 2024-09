Cina: Enore Anton presenta la collezione 'Toscana' al China International Jewelry Exhibition

25 Settembre 2024_ La Beijing Inno Jewelry Co., Ltd. parteciperà al China International Jewelry Exhibition dal 24 al 28 ottobre 2024, presentando la...

25 Settembre 2024_ La Beijing Inno Jewelry Co., Ltd. parteciperà al China International Jewelry Exhibition dal 24 al 28 ottobre 2024, presentando la sua collezione di gioielli 'Toscana' firmata dal designer Enore Anton. Questa collezione, che combina oro 18k e smeraldi, celebra la ricca storia artistica dell'Italia, con dettagli che richiamano le diverse correnti artistiche del paese. La Toscana, una regione italiana nota per aver dato i natali a numerosi artisti e scienziati, è rappresentata attraverso un design che simboleggia l'anima pura e autentica dell'arte. La notizia è riportata da jewellery.org.cn. L'evento si svolgerà presso il China International Exhibition Center, dove i visitatori potranno ammirare l'eleganza e la maestria artigianale italiana.