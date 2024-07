Cina: Enorme congestione nel giorno di apertura della nuova autostrada tra Shenzhen e Zhongshan

1 Luglio 2024_ Il primo giorno di apertura della nuova autostrada che collega Shenzhen e Zhongshan ha visto un'enorme congestione di veicoli. La nuova infrastruttura, progettata per migliorare i collegamenti tra le due città, è stata subito messa alla prova con un traffico intenso. Shenzhen, una delle città più dinamiche della Cina, e Zhongshan, situata nella provincia del Guangdong, sono ora collegate da questa nuova arteria stradale. Nonostante le aspettative di un traffico più fluido, il primo giorno ha evidenziato la necessità di ulteriori misure per gestire l'afflusso di veicoli. Lo riporta il South China Morning Post. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per apportare eventuali miglioramenti alla gestione del traffico.