Cina: Ermenegildo Zegna continua la sua espansione nel mercato cinese

20 Settembre 2024_ Il marchio italiano Ermenegildo Zegna ha annunciato la sua intenzione di proseguire l'espansione in Cina, nonostante un mercato che mostra segnali di ripresa lenta. Il CEO Ermenegildo Zegna ha dichiarato che la strategia dell'azienda rimarrà invariata nei prossimi anni, con investimenti continui nel mercato cinese. Nel primo semestre dell'anno, le vendite del marchio hanno raggiunto 9,6 miliardi di euro, con un incremento del 6% rispetto all'anno precedente. La notizia è stata riportata da fashiontrenddigest.com, evidenziando l'importanza del mercato cinese per i marchi di lusso italiani. Zegna, noto per la sua eleganza e qualità, continua a rappresentare un simbolo del made in Italy nel panorama globale.