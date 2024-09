Cina: Esperti chiedono un dialogo semi-ufficiale per gestire le relazioni con gli Stati Uniti

15 Settembre 2024_ Esperti di relazioni tra Stati Uniti e Cina hanno proposto un meccanismo di dialogo semi-ufficiale per gestire le tensioni bilaterali, in occasione del Xiangshan Forum, la principale conferenza sulla sicurezza della Cina. Durante l'evento, si è sottolineata l'importanza di una comunicazione aperta per evitare malintesi e promuovere la fiducia reciproca. Wu Xinbo, esperto di studi americani presso l'Università Fudan di Shanghai, ha suggerito un 'framework Track 1.5' per facilitare il dialogo tra studiosi e funzionari governativi. Inoltre, Chu Shulong, ex vice direttore del principale think tank di difesa cinese, ha evidenziato la necessità di una maggiore unità politica e di linee guida condivise. La notizia è riportata da Sunday Morning Post. Il forum ha concluso con un appello per la creazione di un comitato congiunto di studiosi per mantenere un dialogo costante e lavorare verso obiettivi comuni.