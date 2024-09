19 Settembre 2024_ Esperti cinesi hanno sottolineato l'importanza di semplificare il sistema di riferimento per le emergenze sanitarie e di fornire un maggiore supporto diagnostico. Secondo le loro osservazioni, un sistema più efficiente potrebbe migliorare significativamente la risposta alle emergenze mediche e garantire un'assistenza più rapida ai pazienti. Inoltre, è stato evidenziato che l'adeguato supporto diagnostico è cruciale per affrontare le sfide sanitarie attuali. La questione è stata discussa in un recente incontro di esperti del settore, come riportato da South China Morning Post. Le raccomandazioni degli esperti mirano a ottimizzare le risorse sanitarie e a garantire che i pazienti ricevano le cure necessarie in modo tempestivo.